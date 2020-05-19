Фан-сектор

Читатель Football.ua Глеб Скрипченко в рамках проекта Фан-сектор рассказывает о исторической победе Лацио, которой исполнился 21 год.

Кубок обладателей Кубков – особенный турнир для болельщиков с постсоветского пространства. Именно в этом еврокубке в советские времена киевское Динамо одержало 2 победы – в 1975-ом и 1986-ом. Кроме того, в 1972-ом до финала этого турнира добралось Динамо московское, а в 1981-ом победу в нём одержало тбилисское. Сезон 1998/1999 стал последним в истории этого турнира, который считался третьим по силе еврокубком. И победителем в этом розыгрыше стал великолепный римский Лацио под руководством Свена-Йорана Эрикссона.

Те годы, когда владельцем "орлов" был Серджио Краньотти, являются лучшей страницей в истории римского клуба. Он, хозяин пищевого конгломерата Cirio, вложил в развитие "небесно-голубых" миллионы и построил из середняка итальянского футбола европейский гранд. И именно Краньотти и его Лацио, Рим должен быть благодарен за то, что он привёз в Вечный город первый европейский трофей, признанный УЕФА (ведь Кубок ярмарок, который в 1961-ом взяла Рома, не игрался под эгидой УЕФА).И до сих пор успешный в своё время бизнесмен вспоминает время, когда он руководил Лацио (1992-2002 годы), как лучший период своей жизни, и со слезами на глазах говорит: Мой Лацио был тогдашней Барселоной!

Можно провести одну, хоть и достаточно грубую, параллель с украинским футболом. В не самый сильный клуб страны приходит успешный бизнесмен, поднимает его на высокий уровень, а затем вынужденно уходит и долгие годы тоскует по своему детищу – всё то же самое можно сказать и об Александре Ярославском и Металлисте. С одной лишь разницей – Лацио, слава Богу, выжил (хоть и с трудом), но долгие годы и близко не приближался к успехам конца девяностых-начала нулевых.





Одним из самых удачных решений Краньотти было назначение в 1997-ом году шведского тренера Свена-Йорана Эрикссона, до того 5 лет возглавлявшего Сампдорию. У него сразу же получилось покорить болельщиков "бьянкочелести", даже несмотря на "ромское прошлое" (швед возглавлял "волков" с 1984-ого по 1987-ой) и конфликт с легендой клуба Джузеппе Синьори, который закончился изгнанием последнего из команды. Эрикссон стал раз за разом обыгрывать Рому в дерби, а также наконец-то принёс "орлам" сразу 2 евротрофея – Кубок Кубков и Суперкубок УЕФА, а затем ещё и Скудетто. Всего за 4 года Лацио при Эрикссоне добыл целых 7 трофеев – из 16, выигранных клубом за всю историю (Серию Б и Альпийский Кубок в счёт не берём).



Состав того Лацио был воистину звёздным. Капитан команды и столп обороны Алессандро Неста, будущий обладатель Золотого мяча Павел Недвед, югославские бойцы Синиша Михайлович и Деян Станкович, ветеран итальянского футбола и нынешний тренер "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини, непревзойдённые Кристиан Вьери, Марсело Салас и многие другие. Нынешний же алленаторе "небесно-голубых" Симоне Индзаги, к слову, в том "кубкокубковом" сезоне в составе команды ещё не был, и присоединился к римлянам перед следующим сезоном, чемпионским.



В Кубок Кубков 1998/1999 римляне попали за счёт победы в Кубке Италии, 1997/1998, где в финале в двухматчевом противостоянии обыграли Милан (3:2 в гостях, 3:1 дома).

Свой путь же к первому в истории евротрофею "орлы" начали с первого раунда (если выразиться простым языком – с 1/16 финала), где 17 сентября 1998-ого года встретились со швейцарской Лозанной? и в первой встрече, состоявшейся в столице Италии, расписали ничью 1:1 – вначале кипер "бьянкочелести" Лука Маркеджани отбил пенальти, а затем на гол Недведа с в первом тайме, во втором ответил Филипп Дуглас.



В ответной игре, которая состоялась 1 октября, снова была ничья – 2:2. На гол головой Саласа ответил тот же Дуглас, а затем римлян прекрасным дальним ударом с левой вывел вперёд португалец Сержиу Консейсау. Во втором тайме швейцарцы счёт сравняли благодаря мячу Штефана Рена. "Небесно-голубые" прошли не самого сильного соперника достаточно неуверенно, только за счёт большего количества выездных голов. Разве тогда кто-то предполагал, что в итоге именно Лацио и возьмёт трофей?









Во втором раунде (1/8 финала) 22 октября римляне встретились с белградским Партизаном. В столице Италии обе команда имели достаточно моментов, чтобы открыть счёт в противостоянии, но так и закончили по нулям.





А вот 5 ноября в столице тогда ещё Югославии (пусть и достаточно "урезанной" территориально) 32 тысячи болельщиков, которые заполнили стадион Партизан, увидели настоящий триллер. Сначала голом отметился Младен Крстаич (тот самый, который недавно возглавлял сборную Сербию), но в конце первого тайма Салас сравнял счёт точным ударом с пенальти. Во второй половине встречи вперёд римлян вывел Деян Станкович (для него, как и для Синиши Михайловича, этот матч был особенно принципиальным, ведь они – "звездаши", заклятые враги "гробарей"! Сейчас Станкович дорос уже до должности главного тренера Црвены Звезды!) и начал показывать трибунам разные нелицеприятные жесты.

Добить "чёрно-белых" своим дублем решил чилиец Салас. В конце игры Ивица Илиев сократил разрыв в счёте, но это уже ничего не изменило – сербы проиграли 2:3.



А вот четвертьфинальные сражения оказались для "небесно-голубых" самими проходными. Уже в новом, 1999-ом году, 4 марта, греческий Панионис в Афинах был обыгран 4:0 благодаря дублю Деяна Станковича, автоголу Атанасиоса Газиса после прекрасного индивидуального прохода Марсело Саласа, и мячу Павла Недведа.







На Апеннинах через 2 недели греков ждал ещё один разгром – 3:0 в пользу Лацио благодаря голам Недведа, Станковича и Ивана де ла Пеньи.





А вот в полуфинале подопечных Эрикссона ждал уже достаточно серьёзный противник – московский Локомотив Юрия Сёмина. "Железнодорожники" тогда начали год за годом навязывать "Спартаку" борьбу за чемпионство, а в Кубке Кубков пробрались до полуфинала уже второй год подряд — в сезоне 1997/1998 москвичи на этой стадии вылетели от немецкого Штутгарта (1:3 по сумме двух встреч), который затем в финале уступил лондонскому Челси.

На этот раз "паровозы" были к финалу куда ближе – Лацио вновь победил только лишь благодаря выездному голу. В первом матче, состоявшемся 8 апреля в Белокаменной, на 61-ой минуте Локо вышел вперёд благодаря обхитрившему оборону и голкипера римлян грузинскому форварду Зазе Джанашии. Россияне пытались увеличить счёт, но не смогли реализовать свои моменты. А затем сработало классическое футбольное правило "не забиваешь ты – забивают тебе" — за 5 минут до конца основного времени матча хорватский легионер "бьянкочелести" Ален Бокшич удачно замкнул прострел и сравнял счёт – гостевые 1:1 в пользу Лацио.





22 апреля в столице Италии "русси" не показали абсолютно ничего. Римляне несколько раз могли поражать ворота Руслана Нигматуллина, но "железнодорожникам" просто везло. Однако, выездной гол, забитый в Москве, сыграл за Лацио. Как следствие, путёвку в Бирмингем получили именно "небесно-голубые", которые, к слову, на протяжении всего европути в том сезоне играли в форме жёлтого цвета.





Итак, Лацио второй сезон подряд играет в финале еврокубкового турнира. Год назад римляне в финале Кубка УЕФА в Париже уступили соотечественникам из миланского Интера со счётом 0:3. В этот раз "бьянкочелести" играл уже в финале другого турнира – Кубка обладателей Кубков. Ровно 21 год назад, 19 мая 1999-ого года на бирмингемском стадионе Вилла Парк (домашней арене Астон Виллы), в присутствии чуть более 33 тысяч болельщиков, римляне встретились с испанской Мальоркой, которая на пути к финалу одолела шотландский Харт оф Мидлотиан, бельгийский Генк, хорватский Вартекс и лондонский Челси. Учитывая, что и у последних ещё не наступила эра Романа Абрамовича (хотя год назад они уже держали победу в КОК), всех соперников можно назвать достаточно посредственными командами. Как и саму Мальорку.

Это был последний матч в истории Кубка Кубков, в Бирмингем были приглашены футболисты и тренеры, добившиеся успехов в этом турнире. Среди гостей, которым УЕФА вручало различные награды, были и киевские динамовцы Владимир Онищенко и Анатолий Демьяненко – герой финала 1975-ого года и капитан 1986-ого соответственно.



Матч начался для римлян удачно. На 7-ой минуте Джузеппе Панкаро выдал прекрасную передачу через половину поля на голову Кристиана Вьери, который открыл счёт в игре. Но уже через 4 минуты Данни восстановил паритет. На повторе кажется, что мяч был забит с очевидного оффсайда, но австрийский арбитр Гюнтер Бёнке гол засчитал. Затем до 81-ой минуты команды обменивались голевыми моментами, пока Павел Недвед не забил прекрасным ударом с лёту. Последний в истории Кубок Кубков едет в Вечный город!









Тот Лацио был просто великолепен. И пусть третий по силе европейский клубный турнир и не является показателем силы и могущества – это достаточно яркая страница в истории этого прекрасного клуба. Тем более, римляне вошли в истории, став последними обладателями этого трофея. А затем, в конце августа того же года, они добыли и Суперкубок УЕФА, обыграв Манчестер Юнайтед.

Борьбу за Скудетто в том сезоне "бьянкочелести" проиграли Милану в последнем туре, растеряв большое преимущество, добытое по ходу сезона. Однако, уже в следующем сезоне римляне таки стали первой командой Италии. На рубеже тысячелетий поклонники Лацио имели много поводов для радости. И та бирмингемская победа в майский вечер 99-ого года была одним из них.

А сейчас остаётся лишь верить, что Симоне Индзаги добьётся с "орлами" не меньших успехов, чем Свен-Йоран Эрикссон. Ибо нынешний Лацио ну просто чертовски радует своих тиффози, а болельщиков других клубов впечатляет своей потрясающей игрой!





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