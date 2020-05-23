Италия

Именно на такую сумму сможет рассчитывать Дженнаро Гаттузо на летнем трансферном рынке.

Тренер Наполи Дженнаро Гаттузо намерен провести серьезные кадровые изменения в команде, и ему, в отличие от Барселоны и ее наставника, не приходится опасаться того, что не удастся получить необходимую сумму — считает Sky Sport Italia.

Наполи уже практически согласовал продажу Калиду Кулибали, Аллана, Аркадиуша Милика и Фаузи Гулама (осталось только определиться, в какие клубы уйдет эта четверка), что принесет "партенопеям" не менее 200 миллионов евро. По крайней мере, на это рассчитывает владелец клуба Аурелио Де Лаурентис.

Точный список желаний Гаттузо пока не сформирован, но Наполи уже договорился с Гремио по поводу Эвертона, проявляет интерес к Нандесу, начал переговоры с Ромой по поводу Верету и нацелился на Бога.