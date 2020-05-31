Италия

Опытный центрбек Ромы заинтересовал аргентинский гранд.

Центральный защитник Ромы Федерико Фасио предстоящим летом может сменить клубную прописку и вернуть на родину. Об этом сообщает Football Italia.

По информации источника, в услугах 33-летнего аргентинца заинтересован Ривер Плейт. "Миллионеры" видят в Фасио замену Лукасу Мартинесу Куарту, который с большой долей вероятности покинет клуб в летнее межсезонье.

В текущем сезоне Фасио провел за Рому 19 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол. Его контракт с "волками" рассчитан до июня 2021 года.

Интересно, что ранее сообщалось об интересе Ромы к защитнику Ривер Плейта Гонсало Монтиелу, одна тот выступает на фланге обороны.