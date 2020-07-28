Италия

Бомбардирская гонка в Италии, похоже, завершена.

Криштиану Роналду не полетит с Ювентусом на Сардинию и не примет участия в матче 37-го тура Серии А против Кальяри — полагает Gazzetta dello Sport.

Несмотря на то, что португалец еще не утратил шансы обогнать в бомбардирской гонке Чиро Иммобиле (у итальянца на три гола больше), Маурицио Сарри намерен поберечь своего лучшего бомбардира для оставшихся матчей (матча) Лиги чемпионов после того, как Ювентус в девятый раз подряд стал чемпионом Италии. Так что есть вероятность, что Роналду пропустит и матч 38-го тура против Ромы.

Матч Кальяри — Ювентус состоится в среду, 29 июля. Начало в 22:45 по киевскому времени.