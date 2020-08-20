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Футболисты отправлены на десятидневную самоизоляцию.

Базель сообщил о трех случаях заражения коронавирусом среди игроков первой команды. Это игравшие против Шахтера (1:4) центрфорвард Артур Кабрал и хавбек Эрик Рамирес, а также пропустивший встречу Эрай Кемерт.

Все они проведут ближайшие десять дней на самоизоляции. Та же судьба постигла и Самуэле Кампо, который проводил отпуск вместе с ними, хоть он и сдал отрицательный тест.

"Красно-синим" предстоит сыграть против Винтертура в Кубке Швейцарии 25 августа.

Отметим, что Шахтер после игры с Базелем как минимум дважды проходил тестирование на коронавирус. Ни одного случая заболевания Covid-19 обнаружено не было.