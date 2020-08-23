Главный тренер Болоньи сдал положительную пробу на Covid-19.
Синиша Михайлович, Getty Images
23 августа 2020, 16:52
Болонья подтвердила, что ее тренер Синиша Михайлович заразился коронавирусом. Потенциально это очень опасно, так как после борьбы с лейкемией серб находится в группе риска.
У Михайловича диагностировали рак в июле 2019 года. Он прошел химиотерапию, а также перенес трансплантацию стволовых кроветворных клеток костного мозга. С тех пор он полностью восстановился.
"Россоблу" сообщают, что у Синиши бессимптомная форма коронавируса. Он пробудет две недели на карантине.
Несмотря на проблемы Михайловича со здоровьем по ходу прошлой кампании, он сумел привести Болонью к финишу на 12-м месте в Серии А с огромным отрывом от зоны вылета. Летом он стал почетным гражданином Болоньи.