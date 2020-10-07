Италия

Алессандро Бастони провалил тестирование в молодежной сборной Италии.

Защитник Интера Алессандро Бастони пополнил список заразившихся коронавирусом футболистов — сообщил официальный сайт "нерадзурри".

Положительный результат у 21-летнего футболиста обнаружен во время тестирования игроков в расположении молодежной сборной Италии.

Симптомов у Алессандро нет, он находится на самоизоляции.

Бастони выступал за Аталанту (9 матчей во всех турнирах, 0 голов), Парму (24, 1) и Интер (35, 3).