Италия

Тем не менее, хавбек Ромы хорошо себя чувствует.

У полузащитника Ромы Амаду Диавара обнаружили коронавирус. Об этом рассказал сам игрок в Инстаграме.

"Привет всем! Утром я получил результаты теста, который сдавал после возвращения из сборной. Увы, они оказались позитивными", — написал Диавара.

"Хочу заверить всех, кто меня знает – к счастью, я хорошо себя чувствую. Но понятное дело, я должен соблюдать карантин. Надеюсь, вернусь к тренировкам как можно быстрее".

По информации Sky Sport Italia, Диавара не контактировал ни с кем из других игроков Ромы, так что его заражение не повлечет за собой необходимость в изоляции других футболистов.

"Волки" проведут следующий матч против Беневенто в воскресенье, 18 октября. После трех туров Серии А они с четырьмя очками идут на 10-м месте.