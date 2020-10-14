Италия

Итальянец поделился своим мнением о продолжающейся пандемии коронавируса.

Защитник Ювентуса и сборной Италии Джорджо Кьеллини поделился своим мнением о возросшем количестве случаев заболевания коронавирусом среди футболистов.

В частности, во время международной паузы позитивный тест на Covid-19 сдал одноклубник итальянского центрбека Криштиану Роналду.

"Роналду? Я звонил ему. С ним все в порядке. Он загорал, – рассказал Кьеллини в комментарии сайту журналиста Джанлуки Ди Марцио.

"Футболисты подвержены риску, мы знаем об этом и стараемся минимизировать все риски и соблюдать меры предосторожности. Мы должны продолжать, потому что футбол это важный бизнес и он имеет большое значение для людей. Боимся ли мы? Нет, но это неприятная тема. Я считаю, что мы должны продолжать".