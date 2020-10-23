Италия

Информации о нынешнем состоянии Роналду туринский клуб пока не дает.

Туринский Ювентус официально объявил о завершении режима изоляции, который начался в начале месяца из-за нескольких выявленных в клубе случаев заражения коронавирусом в основной, молодежной и юношеской командах, а также у персонала клуба.

Как сообщает пресс-служба "старой сеньоры", в соответствии со всеми медицинскими протоколами, был завершен карантин, на котором находились 61 человек.

Отметим, что Ювентус не предоставил никакой информации о нынешнем состоянии форварда Криштиану Роналду, у которого обнаружили COVID-19.

По информации СМИ, португалец по прежнему болен и пропустит матчи против Вероны (25 октября) в Серии А и против Барселоны (28 октября) в ЛЧ.