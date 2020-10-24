Италия

Американский полузащитник излечился от коронавируса.

Хавбек Ювентуса Вестон Маккенни провел 10 дней на самоизоляции после того, как у него обнаружили коронавирус. Американец повторно сдал тест на Covid-19, который показал отрицательный результат, сообщил официальный сайт клуба.

Вряд ли Маккенни сможет сыграть в завтрашнем матче "старой синьоры" против Вероны, однако он будет среди претендентов на место в старте во встрече туринцев с Барселоной в Лиге чемпионов. Встреча "старой синьоры " с каталонцами состоится 28 октября.

Маккенни перешел в Ювентус на правах аренды из Шальке. В первых двух турах чемпионата Италии он выходил в основе, но затем пропустил две игры из-за коронавируса.