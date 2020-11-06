Италия

Боснийский форвард римской Ромы пропустит, как минимум, ближайшую игру против Дженоа.

Как сообщил в своем Instagram-аккаунте сам боснийский нападающий римской Ромы Эдин Джеко, его мазок на коронавирус COVID-19 дал положительный результат.



Футболист сопроводил данную публикацию обращением к поклонникам и партнерам по команде следующего содержания: "Всем привет, к сожалению, я получил положительный результат теста на COVID-19, и, как вы знаете, мне придется соблюдать период карантина. Хочу успокоить всех, кто меня знает, к счастью, у меня нет особых симптомов. Несколько дней я буду вынужден держаться в стороне от моих товарищей, но всем сердцем и мыслями я останусь с ними, начиная от матча в воскресенье: Вперед, ребята! Forza Roma!".

Таким образом, Эдин Джеко точно не сыграет в гостевой игре своей команды в рамках седьмого тура итальянской Серии А против Дженоа, а также под вопросом будет его участие в поединках национальной сборной Боснии и Герцеговины в рамках Лиги наций УЕФА.

В этом сезоне нападающий провел за свой клуб 7 матчей во всех состязаниях, отметившись 3 точными ударами и одним голевым пасом.