Италия

Римская Рома понесла очередные потери от пандемии.

Несколькими днями ранее, боснийский нападающий римской Ромы Эдин Джеко получил положительный результат теста на COVID-19. Однако новый групповой тест для команды принес очередные неприятные известия для наставника Паулу Фонсеки: на самоизоляцию отправляются итальянский полузащитник Лоренцо Пеллегрини и аргентинский защитник Федерико Фасио.

Пеллегрини, посредством аккаунта в Instagram, самостоятельно сообщил широкой общественности о результатах своего теста, сопроводив публикацию сообщением: "Всем привет! Последний тест показал положительный результат на Covid-19, и я немедленно начал карантин. Я хочу всех успокоить, у меня есть некоторые симптомы, но я в порядке и с сегодняшнего дня для меня начинается обратный отсчет до возвращения на поле в распоряжение тренера и моих товарищей по команде!".



О результатах исследований для аргентинского футболиста сообщил журналист Sky Sport 24 Анджело Маньианте.

На фоне этой новости, сообщение о скором возвращении в строй защитника Кальяфори и полузащитника Диавара станет для Паулу Фонсеки еще более значимой. Игроки будут доступны для прохождения тренировочных занятий сразу после получения отрицательных результатов тестов на COVID-19 после прохождения карантина.

Свой следующий матч римская Рома проведет в рамках Серии А, в домашних условиях приняв Парму. Поединок запланирован на 22 ноября. Начало в 16:00.