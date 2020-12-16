Тесты

Один из грандов мирового футбола празднует свой день рождения, а мы предлагаем пройти посвященный ему тест.

Семь побед в Кубке/Лиге чемпионов, 18 титулов чемпиона Италии, пять Кубков Италии и целый ряд трофеев помельче — Милану определенно есть чем гордиться за свою 121-летнюю историю.

Наверняка, многие из вас сейчас без труда укажут, какие фамилии должны стоять вместо точек: Дида — ..., Стам, Неста, Мальдини — Кака, Пирло, ..., Зеедорф — Шевченко, Индзаги. Признавайтесь, это было легко?

А как на счет того, чтобы ответить на вопросы о тех, кто сейчас лидирует в чемпионате Италии без единого поражения за 11 туров?



Если у вас не отображается тест, вы можете пройти его по прямой ссылке. Также рекомендуем ознакомиться с другими материалами раздела "Тесты" и проверить свои знания о других великих клубах, тренерах и футболистах.