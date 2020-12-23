Италия

Игрок туринцев извинился перед фанатами.

Защитник туринского Ювентуса Леонардо Бонуччи попросил прощения у фанатов "старой сеньоры" за поражение от Фиорентины (0:3).

"Это был худший матч Ювентуса в первой части сезона. Прошу прощения у болельщиков. Добавить больше нечего", — написал Бонуччи в своем Instagram.

Отметим, что поражение от Фиорентины стало для Ювентуса первым в текущем сезоне Серии А. Подопечные Пирло занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.

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