Игрок туринцев извинился перед фанатами.
Леонардо Бонуччи, Getty Images
23 декабря 2020, 21:58
Защитник туринского Ювентуса Леонардо Бонуччи попросил прощения у фанатов "старой сеньоры" за поражение от Фиорентины (0:3).
"Это был худший матч Ювентуса в первой части сезона. Прошу прощения у болельщиков. Добавить больше нечего", — написал Бонуччи в своем Instagram.
Отметим, что поражение от Фиорентины стало для Ювентуса первым в текущем сезоне Серии А. Подопечные Пирло занимают четвертое место в турнирной таблице, имея в своем активе 24 очка.
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