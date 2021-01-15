Италия

Спортивный директор Ромы Тьягу Пинту встретится с руководством Аталанты.

В субботу, 16 января, Тьягу Пинту проведет переговоры с представителями Аталанты по поводу возможного трансфера Алехандро Гомеса — утверждает Calciomercato.com.

Тренер Ромы Паулу Фонсека считает, что Гомес может значительно усилить атакующий потенциал Ромы. Аталанта же готова расстаться со своим экс-капитаном за 15 миллионов евро.

Встреча в субботу вряд ли будет иметь решающий характер. Полагается, что стороны озвучат свои намерения, после чего начнутся переговоры об условиях трансфера.

Ранее тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини объяснил, почему больше не рассчитывает на Гомеса, а Алехандро ответил своему наставнику.

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