Конфликт между Паулу Фонсекой и Эдином Джеко улажен.
Фото ФК Рома
02 февраля 2021, 16:58
Во вторник, 2 февраля, Эдин Джеко приступил к тренировкам в общей группе Ромы — сообщает Il Messaggero.
Главный тренер Паулу Фонсека и экс-капитан команды заключили мир (или, по крайней мере, перемирие) после конфликта. И уже в понедельник, 1 февраля, Джеко тренировался с игроками Ромы, которые не принимали участия в матче 20-го тура Серии А против Вероны.
Ожидается, что Джеко попадет в заявку команды на матч 21-го тура против Ювентуса, но, скорее всего, начнет матч в запасе.
Матч Ювентус — Рома запланирован на субботу, 6 февраля. Начало в 19:00 по киевскому времени.
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