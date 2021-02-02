Италия

Конфликт между Паулу Фонсекой и Эдином Джеко улажен.

Во вторник, 2 февраля, Эдин Джеко приступил к тренировкам в общей группе Ромы — сообщает Il Messaggero.

Главный тренер Паулу Фонсека и экс-капитан команды заключили мир (или, по крайней мере, перемирие) после конфликта. И уже в понедельник, 1 февраля, Джеко тренировался с игроками Ромы, которые не принимали участия в матче 20-го тура Серии А против Вероны.

Ожидается, что Джеко попадет в заявку команды на матч 21-го тура против Ювентуса, но, скорее всего, начнет матч в запасе.

Матч Ювентус — Рома запланирован на субботу, 6 февраля. Начало в 19:00 по киевскому времени.

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