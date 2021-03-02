Италия

Наставник "бергамасков" поделился мыслями о предстоящем матче итальянского чемпионата.

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини высказался накануне поединка 25-го тура чемпионата Италии с Кротоне.

"Как и все матчи в Серии А, эта встреча будет сложной. Мы должны быть очень внимательны. Аталанта полна уверенности и хочет продолжать то, что делала ранее.

Безусловно, смена тренера у соперника вызывает некоторые вопросы. Журналисты слишком часто спрашивают о конкретных игроках, но команда заслуживает большего внимания. Аталанта находится на полпути, и нам удаётся оставаться конкурентоспособными.

Мы не думаем о победе в чемпионате Италии, но следим за Ромой, Наполи, Лацио и другими командами, которые рядом с нами", — приводит слова Гасперини Football Italia.

Аталанта примет Кротоне завтра, 3 марта. Начало встречи — в 21:45 по киевскому времени.

Ранее Джан Пьеро Гасперини прокомментировал первый матч с Реалом в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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