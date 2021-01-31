Италия

Специалист рассказал о предстоящем переходе украинца.

Главный тренер Аталанты Джан Пьерро Гасперини прокомментировал предстоящий трансфер Виктора Коваленко.

"Это переход, организованный клубом. Коваленко мог перейти на бесплатной основе в июне. Он начнет вливаться в команду, как только прибудет.

Переход будет полезен, так как у нас восстанавливаются некоторые игроки, такие как Пашалич и Кальдара", — цитирует Гасперини Tutto Atalanta.

Отметим, что Коваленко должен завершить свой переход в Аталанту в самое ближайшее время. Он уже отправился в Италию.

Ранее сообщалось, что Коваленко могут отправить в аренду в Дженоа после перехода в Аталанту.

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