Специалист рассказал о предстоящем переходе украинца.
Виктор Коваленко, getty images
31 января 2021, 22:21
Главный тренер Аталанты Джан Пьерро Гасперини прокомментировал предстоящий трансфер Виктора Коваленко.
"Это переход, организованный клубом. Коваленко мог перейти на бесплатной основе в июне. Он начнет вливаться в команду, как только прибудет.
Переход будет полезен, так как у нас восстанавливаются некоторые игроки, такие как Пашалич и Кальдара", — цитирует Гасперини Tutto Atalanta.
Отметим, что Коваленко должен завершить свой переход в Аталанту в самое ближайшее время. Он уже отправился в Италию.
Ранее сообщалось, что Коваленко могут отправить в аренду в Дженоа после перехода в Аталанту.
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