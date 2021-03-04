Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка итальянской Серии А.
Кальяри - Болонья, Getty Images
04 марта 2021, 12:11
В поединке 25-го тура итальянской Серии А Кальяри на своем поле одержал минимальную победу над Болоньей со счетом 1:0.
Единственный и победный гол был забит в середине первого тайма на 19-й минуте, а его автором стал Ругани, воспользовавшийся передачей от Марина.
Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:
Кальяри - Болонья 1:0
Гол: Ругани, 19
Кальяри: Краньо, Ругани (Чеппителли, 46), Годин, Клаван, Дзаппа (Асамоа, 82), Нандес, Данкан, Жоао Педро (Черри, 82), Марин (Дейола, 79), Наингголан, Симеоне (Паволетти, 61).
Болонья: Скорупски, Сумаоро, Антов (Медель, 75), Мбайе (Виньято, 64), де Сильвестри, Домингес (Схаутен, 32), Сориано, Сансоне, Сванберг (Паласио, 75), Орсолини (Ольсен, 64), Барроу.
Предупреждения: Нандес, Антов.