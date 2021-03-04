Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка итальянской Серии А.

В поединке 25-го тура итальянской Серии А Кальяри на своем поле одержал минимальную победу над Болоньей со счетом 1:0.

Единственный и победный гол был забит в середине первого тайма на 19-й минуте, а его автором стал Ругани, воспользовавшийся передачей от Марина.

Предлагаем Вашему вниманию обзор поединка:

Кальяри - Болонья 1:0

Гол: Ругани, 19

Кальяри: Краньо, Ругани (Чеппителли, 46), Годин, Клаван, Дзаппа (Асамоа, 82), Нандес, Данкан, Жоао Педро (Черри, 82), Марин (Дейола, 79), Наингголан, Симеоне (Паволетти, 61).

Болонья: Скорупски, Сумаоро, Антов (Медель, 75), Мбайе (Виньято, 64), де Сильвестри, Домингес (Схаутен, 32), Сориано, Сансоне, Сванберг (Паласио, 75), Орсолини (Ольсен, 64), Барроу.

Предупреждения: Нандес, Антов.