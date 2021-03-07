Италия

Наставник "бьянконерри" объяснил, почему португалец начал поединок с "орлами" со скамейки запасных.

Главный тренер Ювентус Андреа Пирло поделился подробностями выбора стартового состава на матч с Лацио.

"Он провел восемь-девять матчей подряд. Его отдых в течение недели был предварительно запланирован.

Криштиану – это дополнительное преимущество. Команда без него сделала то, что должна была сделать вечером.

Роналду уже забил 20 голов, было нормально, что забили и другие", – цитирует Пирло Reuters со ссылкой в интервью Sky Sport Italia.

Напомним, что португалец вышел на поле на 69-й минуте, заменив Альваро Морату.

Ранее главный тренер Эвертона Карло Анчелотти сравнил форварда Барселоны Лионеля Месси и нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.

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