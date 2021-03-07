Наставник "бьянконерри" объяснил, почему португалец начал поединок с "орлами" со скамейки запасных.
Андреа Пирло (слева) и Криштиану Роналду, getty images
07 марта 2021, 14:09
Главный тренер Ювентус Андреа Пирло поделился подробностями выбора стартового состава на матч с Лацио.
"Он провел восемь-девять матчей подряд. Его отдых в течение недели был предварительно запланирован.
Криштиану – это дополнительное преимущество. Команда без него сделала то, что должна была сделать вечером.
Роналду уже забил 20 голов, было нормально, что забили и другие", – цитирует Пирло Reuters со ссылкой в интервью Sky Sport Italia.
Напомним, что португалец вышел на поле на 69-й минуте, заменив Альваро Морату.
Ранее главный тренер Эвертона Карло Анчелотти сравнил форварда Барселоны Лионеля Месси и нападающего Ювентуса Криштиану Роналду.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.