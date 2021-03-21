Стали известны стартовые составы команд для поединка 28-го тура итальянской Серии А, в котором сыграют флорентийская Фиорентина и Милан.
Златан Ибрагимович, getty images
21 марта 2021, 18:38
Главные тренеры Милана и Фиорентины определились со стартовыми составами на поединок Серии А.
Отметим выход в основе команды хозяев Николы Миленковича и Гаэтано Кастровилли, а в составе "россонери" Алексиса Салемакерса, Брахима Диаса, а также возвращение Златана Ибрагимовича и Симона Кьера.
Фиорентина: Драговски — Куатра, Миленкович, Песселья, Касерес — Эйссерик, Пульгар, Кастровилли, Бонавентура — Рибери, Влахович.
Запасные: Терраччано, Розати, Бираги, Валеро, Куаме, Оливейра, Венути, Малькюи, Баррека, Монтиел, Амрабат, Кальехон.
Милан: Дж. Доннарумма — Далот, Кьер, Томори, Эрнандес — Кессье, Тонали — Салемакерс, Чалханоглу, Диас — Ибрагимович.
Запасные: Тэтэрушану, А. Доннарумма, Габбья, Калулу, Беннасер, Кастильехо, Хауге, Крунич, Мейте, Тонин, Станга.
Матч Фиорентина — Милан начнется в 19:00 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua
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