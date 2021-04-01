Бразилец попал в сферу интересов мексиканского клуба.
Дуглас Коста, getty images
01 апреля 2021, 13:26
Мексиканский Тигрес проявляет интерес к 30-летнему полузащитнику Ювентуса Дугласу Косте, который ныне на правах аренды выступает за Баварию.
Касательно этого высказался агент бразильца Джованни Бранчини.
"Мне звонили из УАНЛ Тигрес по поводу Дугласа Косты, но у него очень высокая зарплата. Интерес к Косте мексиканский клуб проявлял и раньше, но тогда он очень быстро уехал в Шахтер.
Однако если есть бюджет, можно создать серьезную команду", — сообщает Yucatan со ссылкой на Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что Бавария не станет выкупать Дугласа Косту у Ювентуса по окончании сезона.
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