Италия

Футбольные матчи смогут посещать до 1000 зрителей.

Правительство Италии объявило об изменении антикоронавирусных правил безопасности, в связи с чем у болельщиков с 1 мая появится возможность посещать спортивные мероприятия — резюмирует Football Italia сообщения итальянских СМИ.

Ссылаясь на премьер-министра Италии Марио Драги, сообщается, что соревнования в закрытых помещениях смогут посещать до 500 зрителей, а на открытых аренах, в том числе и футбольные матчи — до 1000 человек.

После того, как Италия разрешила проводить со зрителями матчи Евро-2020, президент федерации футбола Габриэле Гравина заявил, что было бы логично начать процедуру возвращения болельщиков на матчи внутренних турниров.

Гравина предложил для начала провести со зрителями финал Кубка Италии между Аталантой и Ювентусом, запланированный на 19 мая, однако, судя по всему, это знаменательное и долгожданное событие произойдет раньше.