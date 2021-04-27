Италия

Форвард миланского клуба вернулся в строй.

Нападающий Милана Златан Ибрагимович вернулся в общую группу после полученного повреждения .

По информации источника, швед провел тренировку вместе с первой командой "россонери". Его состояние улучшилось и он провел тренировочную сессию с партнерами.

Форвард пропустил три последних матча миланского клубе в Серии А.

Сообщается, что 39-летний Ибрагимович сможет помочь своей команде уже в ближайшие выходным в матче против Беневенто.

Ранее сообщалось, что УЕФА открыл расследование связей Ибрагимовича с букмекерской компанией.

Напомним, что 22 апреля Ибрагимович продлил контракт с Миланом еще на сезон.