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Компания, акциями которой владеет форвард Милана, инвестировала средства в букмекерскую компанию.

Европейский футбольный союз официально начала расследование связей Златана Ибрагимовича с букмекерскими компаниями.

"В соответствии со Статьей 31 (4) дисциплинарного кодекса УЕФА, Европейский футбольный союз назначил инспектора по дисциплинарно-этическим вопросам для расследования потенциального нарушения правил мистером Златаном Ибрагимовичем, – говорится в пресс-релизе УЕФА. – Информация о результатах проверки его возможного финансового интереса в букмекерской компании будет объявлена после окончания расследования".

Поводом для расследования стала публикация в шведской газете Aftonbladet, в которой утверждалось, что одна из компаний, акционером которой является нападающий Милана и сборной Швеции, осуществила инвестиции в букмекерскую компанию.

Ранее сообщалось, что Ибрагимович является совладельцем букмекерской конторы Bethard, зарегистрированной в офшорной зоне на Мальте.