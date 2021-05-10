Испания

"Матрасники", вероятно, лишились ключевого футболиста на ближайшие матчи.

Полузащитник Атлетико Тома Лемар получил повреждение в матче 35-го тура Ла Лиги против Барселоны.

Француз вышел на матч в основном составе "матрасников", но был заменен уже на 13-й минуте встречи. Вместо Лемара на поле вышел Сауль Ньигес.

На официальном сайте клуба сообщается, что в ходе медицинского обследования у Лемара была диагностирована мышечно-сухожильная травма левого бедра. Сроки восстановления хавбека не сообщаются.

В текущем сезоне Лемар сыграл в 27-ми матчах Атлетико в рамках национального чемпионата, в которых забил один гол и сделал 4 ассиста.

Вашему вниманию обзор матча Барселона — Атлетико (0:0).