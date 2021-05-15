Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты поединка.

В рамках 37-го тура итальянской Серии А Аталанта на выезде в тяжелом матче обыграла Дженоа с минимальным преимуществом (4:3).

В данном поединке голом и результативной передачей отметился Руслан Малиновский, что позволило его команде добиться положительного результата.

Обзор матча:

Дженоа — Аталанта 3:4

Голы: Шомуродов, 49, 85, Пандев, 67 — Сапата, 9, Малиновский, 26, Госенс, 44, Пашалич, 51

Дженоа: Маркетти, Гильоне (Портанова, 57), Масьелло, Онгене, Радованович, Ровелла, Кассата (Шомуродов, 46), Зайц (Касо, 46), Мелегони (Эбонг, 79), Пьяца, Дестро (Пандев, 46).

Аталанта: Голлини, Хатебур, Ромеро, Толой, Госенс (Паломино, 76), Малиновский (Ламмерс, 57), де Рон, Миранчук (Муриэль, 89), Фройлер (Пессина, 46), Джимсити, Сапата (Пашалич, 46).

Предупреждения: Джимсити, Толой, Ровелла.