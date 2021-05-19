Испания

Испанский функционер высказался о ближайшем будущем своего клуба.

Президент Барселоны Жоан Лапорта заявил, что в каталонском клубе вскоре произойдут изменения.

"Я говорил, что оценю ситуацию в конце сезона в зависимости от результатов и выступлений. Мы выиграли Кубок и гордимся этим, но мы рано вылетели из Лиги чемпионов, а Ла Лига была необъяснимо проиграна.

Уже на следующей неделе вы увидите, что будет принято множество решений. Мы их прокомментируем. Мы должны упорно работать, у Барселоны должна быть конкурентоспособная команда в национальных турнирах и в Лиге чемпионов.

Это конец цикла. Я считаю нужным говорить об этом", – заявил функционер.

Ранее сообщалось, что Барселона получит кредит в размере 500 миллионов евро.