Италия

В ближайшем сезоне клуб сыграет в необычной форме.

Туринский Ювентус опубликовал фото выездной формы на предстоящий сезон-2021/22.

Комплект представил хавбек Пауло Дибала. Форма выполнена в черном цвете с вертикальными разноцветными полосами расположенными в хаотичном порядке.

На форму нанесены логотипы титульных партнеров туринцев Jeep 4xe. Изготовитель формы — Adidas.

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