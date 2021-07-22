В ближайшем сезоне клуб сыграет в необычной форме.
ФК Ювентус
22 июля 2021, 14:55
Туринский Ювентус опубликовал фото выездной формы на предстоящий сезон-2021/22.
Комплект представил хавбек Пауло Дибала. Форма выполнена в черном цвете с вертикальными разноцветными полосами расположенными в хаотичном порядке.
На форму нанесены логотипы титульных партнеров туринцев Jeep 4xe. Изготовитель формы — Adidas.
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