Италия

Экс-нападающий Интера усилил новичка Серии А.

Салернитана договорилась с Сампдорией об аренде форварда Федерико Бонаццоли — сообщил официальный сайт "морских коньков".

Арендное соглашение 24-летнего нападающего рассчитано на сезон-2021/22 и включает возможность выкупа.

Бонаццоли выступал в составе Интера (9 матчей во всех турнирах, 0 голов), Сампдории (29, 6), Ланчано (16, 1), Брешии (26, 2), СПАЛ (11, 0), Падовы (37, 8) и Торино (24, 3).

Салернитана по итогам сезона-2020/21 завоевала путевку в Серию А, однако едва не лишилась ее по "политическим" причинам.