Италия

Создателей вдохновили ретро-мотивы и Стадио Олимпико.

Увидела свет новая форма Ромы, в которой "волки" будут выступать на выезде в сезоне-2021/22 — сообщил официальный сайт "джаллоросси".

Дизайн создатели позаимствовали у формы сезона-1978/79, с которого начался один из самых успешных периодов в истории клуба.

Что касается цветовой гаммы, то она, помимо традиционных красно-желтых цветов, символизирует трибуны Стадио Олимпико и болельщиков в клубных цветах.

😍 ECCOLA! ⬜️🟥🟧🟨



🤍 Vi presentiamo la nostra nuova divisa away per il 2021-22! 🤍#ASRoma | @NBFootball pic.twitter.com/Cz89xUrV1i — AS Roma (@OfficialASRoma) August 18, 2021

Рома стартует в Серии А в воскресенье, 22 августа, домашним поединком против Фиорентины.