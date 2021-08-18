Создателей вдохновили ретро-мотивы и Стадио Олимпико.
Фото ФК Рома
18 августа 2021, 15:15
Увидела свет новая форма Ромы, в которой "волки" будут выступать на выезде в сезоне-2021/22 — сообщил официальный сайт "джаллоросси".
Дизайн создатели позаимствовали у формы сезона-1978/79, с которого начался один из самых успешных периодов в истории клуба.
Что касается цветовой гаммы, то она, помимо традиционных красно-желтых цветов, символизирует трибуны Стадио Олимпико и болельщиков в клубных цветах.
Рома стартует в Серии А в воскресенье, 22 августа, домашним поединком против Фиорентины.