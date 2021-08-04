Компания Hummel разработала для Саутгемптона выездной комплект формы на сезон-2021/22 — сообщил официальный сайт "святых".

Форма выполнена в желто-голубых цветах с использованием всех современных технологий.

Также, что уже не является новинкой, при изготовлении формы использованы переработанные отходы полиэстирола.

Саутгемптон стартует в АПЛ именно в выездном комплекте, поскольку поединок первого тура проведет 14 августа в Ливерпуле против Эвертона.