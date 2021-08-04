Вдали от родного стадиона "святые" будут играть в желто-голубом.
Фото ФК Саутгемптон
04 августа 2021, 16:04
Компания Hummel разработала для Саутгемптона выездной комплект формы на сезон-2021/22 — сообщил официальный сайт "святых".
Форма выполнена в желто-голубых цветах с использованием всех современных технологий.
Также, что уже не является новинкой, при изготовлении формы использованы переработанные отходы полиэстирола.
Саутгемптон стартует в АПЛ именно в выездном комплекте, поскольку поединок первого тура проведет 14 августа в Ливерпуле против Эвертона.