Компания Hummel разработала для Саутгемптона выездной комплект формы на сезон-2021/22 — сообщил официальный сайт "святых".

Форма выполнена в желто-голубых цветах с использованием всех современных технологий.

Также, что уже не является новинкой, при изготовлении формы использованы переработанные отходы полиэстирола.

Now we're ready for you, Saints! 😇



Who else is excited to see the new away strip in action tonight? 💛💙 pic.twitter.com/PcSXLllcjJ