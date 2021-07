Сассуоло решил не отступать от классики в первом комплекте формы на сезон-2021/22 — сообщает официальный сайт клуба.

Зеленые и черные вертикальные полосы — традиционны для команды из Реджо-нелль'Эмилии, и все "изюминки" относятся лишь к технологиям.

В первую очередь это касается материалов: форма изготовлена исключительно из переработанных отходов полиэстера. Также можно отметить бесшовную технологию изготовления экипировки.

The Art of Jersey 🖤💚

New Home Kit 2021-22 😎

#ForzaSasol @pumafootball pic.twitter.com/LKy5ferJTZ