Италия

Представление основного (домашнего) комплекта "нероверди" прошло во дворце герцога.

Сассуоло решил не отступать от классики в первом комплекте формы на сезон-2021/22 — сообщает официальный сайт клуба.

Зеленые и черные вертикальные полосы — традиционны для команды из Реджо-нелль'Эмилии, и все "изюминки" относятся лишь к технологиям.

В первую очередь это касается материалов: форма изготовлена исключительно из переработанных отходов полиэстера. Также можно отметить бесшовную технологию изготовления экипировки.

Сассуоло стартует в Серии А 21 августа поединком против Вероны, которая также представила новую форму.