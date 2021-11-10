Италия

На пути футбольного гиганта стал производитель канцелярских товаров из Германии.

Европейский суд отклонил апелляцию Милана по поводу регистрации авторских прав на эмблему клуба в Евросоюзе, поданную в 2020 году — сообщает Calcio e Finanaza.

Причиной отказа "дьяволам", которые хотели "застолбить" за собой не только изображение, но и звучание, стала немецкая фирма, в названии которой присутствует слово "МИЛАН", созданная в 1984 году и чей товарный знак зарегистрирован в 1988 году.

Суд счел, что звучание названия футбольного клуба может ввести в заблуждение потребителей в Германии, и сначала отклонил регистрацию логотипа футбольного гранда в Евросоюзе, а теперь и апелляцию.

Впрочем, неудивительно, что проблемы у АС Милан возникли именно с этой фирмой, если внимательно прочитать ее название.