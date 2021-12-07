Италия

Украинец высказался перед игрой против Вильярреала в Лиге чемпионов.

Полузащитник Аталанты Руслан Малиновский прокомментировал предстоящий поединок шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против Вильярреала, а также рассказал о своих целях в этом году.

"Тренер всегда говорит мне бить не сильно, а точно. Я забил хороший гол в ворота Наполи, но я хочу больше помогать команде, для меня важно отдавать все силы на поле.

После матча в Неаполе мы праздновали, но на следующий день мы думали о следующем матче. Когда вы выигрываете, у вас больше уверенности, но Лига чемпионов отличается от чемпионата. Завтра будет другой матч и у нас должна быть холодная голова и горячее сердце. Мы должны выложиться на полную.

Личная цель? Я всегда хочу сделать больше, я хочу забить более восьми голов, но моя цель в этом году — добиться большего, чем в прошлом сезоне, тогда посмотрим, что получится.

Я сильно вырос здесь, в Аталанте. За два года я многому здесь научился, итальянская лига сложная, в Бельгии у вас больше времени на размышления. Мне нужно многое улучшить не только в техническом плане, но и тактическом. Нужно много учиться и стараться.

Матч с Вильярреалом? Все зависит от нас. Если мы забьем сразу, они дадут нам больше пространства. Мы видели, что произошло в Испании. Мы будем играть дома, посмотрим какой будет матч", — приводит слова Малиновского Tuttoatalanta.

Напомним, матч Аталанта — Вильярреал состоится завтра, 8 декабря, в 22:00 по киевскому времени.