Капитан Ювентуса сможет помочь команде в ближайших матчах.
джорджо кьеллини, getty images
07 января 2022, 18:34
Капитан туринского Ювентуса и сборной Италии Джорджо Кьеллини вылечился от коронавируса.
Футболист сдал отрицательный тест на COVID-19 и уже присоединился к основной группе футболистов, сообщает официальный сайт Ювентуса.
Защитник отсутствовал с первого января и все это время находился на самоизоляции.
Следующий матч Ювентус сыграет против Ромы. Поединок состоится в воскресение, 9 января в 19:30.
Ранее коронавирус выявили у двух футболистов ПСЖ.