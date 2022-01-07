Италия

Капитан Ювентуса сможет помочь команде в ближайших матчах.

Капитан туринского Ювентуса и сборной Италии Джорджо Кьеллини вылечился от коронавируса.

Футболист сдал отрицательный тест на COVID-19 и уже присоединился к основной группе футболистов, сообщает официальный сайт Ювентуса.

Защитник отсутствовал с первого января и все это время находился на самоизоляции.

Следующий матч Ювентус сыграет против Ромы. Поединок состоится в воскресение, 9 января в 19:30.

Ранее коронавирус выявили у двух футболистов ПСЖ.