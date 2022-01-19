Руководство лиги проводит консультации с клубами в связи с сокращением количества заражений.
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19 января 2022, 17:35
Руководство Английской Премьер-Лиги приняло решение разработать новый механизм отсрочки матчей, в которых клубы не могут собрать заявку из-за коронавируса.
В свете снижения заболеваемости среди футболистов и персонала команд, лига проводит консультации с представителями клубов, касаемо новых правил, которые будут позволять запрашивать перенос матча, сообщает The Athletic.
Таким образом, существует вероятность того, что клубы больше не смогут оперировать обычными травмами исполнителей в своих просьбах перенести тот или иной поединок.
Отметим, что именно такую формулировку использовал лондонский Арсенал, когда подал запрос на перенос матча с Тоттенхэмом, который в итоге был удовлетворен.
Ранее Антонио Конте высказался о подобной практике в негативном ключе.