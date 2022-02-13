Италия

Наставник "сампы" рассказал о ситуации с украинским нападающим.

Главный тренер Сампдории Марко Джампаоло прокомментировал свои тренерские решения в матче против Милана (0:1), в частности то, что он принял решение не выпускать на поле украинского нападающего Владислава Супрягу.

"У нас кадровые проблемы. Мы использовали полузащитников на позициях крайних защитников. Конти и Мурру мне понравились.

Для атаки у меня оставался только Фабио Квальярелла, который только сегодня вернулся после месяца отсутствия. У меня также был Супряга, но он испытывает проблемы с акклиматизацией и формой. Джовинко приехал только два дня назад.

Возможно я бы так и не сыграл, если бы у меня все были доступны. Важно то, чтобы мои ребята понимали как играть, а они это понимают. Мы провели неплохой матч и мне не стыдно за такую игру", — приводит слова Джампаоло Samp News 24.

На Football.ua доступен видеообзор матча Милан — Сампдория.