ЧМ-2022. Отбор

Коли не гратимеш на чемпіонаті світу, то й ключові виконавці не дуже то й потрібні.

Збірна Італії в статусі чемпіона Європи посеред поточного тижня несподівано вдруге поспіль залишилася без можливості зіграти на майбутньому чемпіонаті світу-2022 в Катарі, програвши в плей-офф кваліфікації Північній Македонії (0:1).

Італія — Північна Македонія 0:1 Відео голу та огляд матчу

На цій невдачі березнева міжнародна пауза для "Скуадри Адзурри" не добігає кінця, а команді Роберто Манчіні ще доведеться зіграти товариський матч проти Туреччини.

Тренерський штаб у підсумку вирішив трохи пограти з ротацією в заявці власної команди, надавши відпочинок одразу шістьом гравцям основного, або наближеного до нього, складу.

Ідеться про захисника Джанлуку Манчіні, півзахисників Марко Верратті, Жоржиньо, а також нападників Чіро Іммобіле, Лоренцо Інсін’є та Доменіко Берарді.

Заявка Італії на матч проти Туреччини:

Воротарі: Алессіо Краньо (Кальярі), Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ), П'єрлуїджі Голліні (Тоттенгем), Сальваторе Сірігу (Генуя)

Захисники: Франческо Ачербі (Лаціо), Алессандро Бастоні (Інтер), Крістіано Бірагі (Фіорентина), Леонардо Бонуччі (Ювентус), Джорджіо К'єлліні, Маттіа Де Шильо (всі — Ювентус), Емерсон Пальмієрі (Ліон), Алессандро Флоренці (Мілан), Луїс Феліпе (Лаціо).

Півзахисники: Ніколо Барелла (Інтер), Брайан Крістанте (Рим), Мануель Локателлі (Ювентус), Лоренцо Пеллегріні (Рома), Маттео Пессіна (Аталанта), Стефано Сенсі (Сампдорія), Сандро Тоналі (Мілан).

Нападники: Андреа Белотті (Торіно), Жоао Педро (Кальярі), Маттео Політано (Наполі), Джакомо Распадорі, Джанлука Скамакка (обидва — Сассуоло), Маттіа Дзакканьї (Лаціо), Ніколо Дзаньоло (Рома).

Нагадаємо, що матч проти Туреччини в гостях Італія проведе 29 березня, о 21:45 за київським часом.