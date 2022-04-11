Италия

Тренер Мілана прокоментував положення на верхівці турнирної таблиці Серії А.

Стефано Пьолі після нічиєї з Торіно вважає, що претендентами на чемпіонський титул в Італії із рівними шансами є Мілан, Інтер та Наполі.

“Ми намагалися виграти, але Торіно — суперник якому дуже важко забити, — цитує тренера Мілана Football Italia. — Ми створила багато напівмоментів, але майже жодного 100-відсоткового”.

“Дуже сподіваюсь, що додатковий тиск, що тепер є на нас, дозволить нам мобілізувати усі сили. Не думаю, що положення зазнало суттєвих змін. На титул із рівними шансами претендують Мілан, Інтер і Наполі — фаворита серед них немає”.

Мілан випереджає обох переслідувачів на 2 очки, Інтер має гру у запасі.

У березні Стефано Пьолі було визнано найкращим тренером Серії А.