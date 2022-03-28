Жюрі, яке складається з головних редакторів спортивних видань Італії, визначило найкращого тренера березня — повідомив офіційний сайт Серії А.

Почесний трофей дістався тренеру Мілана, що є лідером чемпіоната — Стефано Піолі.

У березні Мілан провів 3 матчі, у яких здобув 3 перемоги з рахунком 1:0 — над Наполі, Емполі та Кал'ярі.

Наразі Мілан випереджає найближчого переслідувача на 3 очки.