“Процес сторіччя” закінчився “пшиком”.
Фото Sport Mediaset
22 апреля 2022, 18:36
Коли прокуратура почала вимагати строки у в'язниці для керівників футбольних клубів, італійська публіка очікувала гучних справ, але суть злочину довести виявилося неможливо — повідомив Sport Mediaset.
Вся справа розвалилася через те, що прокуратура не зуміла довести жодного звинувічення у несправедливої оцінці футболіста — бо у природі не існує “справедливого” способу оцінки людини...
Тож власники Ювентуса та Наполі, до яких було найбільше питань, вийшли сухими з води.
У справі проходили 11 клубів (5 з Серії А) та близько 60 керівників різного рангу, всі з яких віддбулися легким переляком.