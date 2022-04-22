Италия

“Процес сторіччя” закінчився “пшиком”.

Коли прокуратура почала вимагати строки у в'язниці для керівників футбольних клубів, італійська публіка очікувала гучних справ, але суть злочину довести виявилося неможливо — повідомив Sport Mediaset.

Вся справа розвалилася через те, що прокуратура не зуміла довести жодного звинувічення у несправедливої оцінці футболіста — бо у природі не існує “справедливого” способу оцінки людини...

Тож власники Ювентуса та Наполі, до яких було найбільше питань, вийшли сухими з води.

У справі проходили 11 клубів (5 з Серії А) та близько 60 керівників різного рангу, всі з яких віддбулися легким переляком.