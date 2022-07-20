Італія

Новачок Серії А продовжує підсилюватися.

21-річний хавбек молодіжної команди Ювентуса Філіппо Ранокк'я близький до переходу у стан Ювентуса. Про це повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Ніколо Скіра.

З італійським футболістом підписано орендну угоду, амбіційний новачок Серії А має право викупу. Проте за "бьянконері" також залишається право повернути свого футболіста.

Зазначимо, що Філіппо стане вже другим носієм цього прізвище у складі Монци, адже нещодавно вона підсилилася мега досвідченим оборонцем на ім'я Андреа.

Нагадаємо, також Монца орендувала Пессіну та Сенсі.