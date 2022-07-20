Новачок Серії А продовжує підсилюватися.
Філіппо Раноккья
20 липня 2022, 14:56
21-річний хавбек молодіжної команди Ювентуса Філіппо Ранокк'я близький до переходу у стан Ювентуса. Про це повідомляє авторитетний футбольний інсайдер Ніколо Скіра.
З італійським футболістом підписано орендну угоду, амбіційний новачок Серії А має право викупу. Проте за "бьянконері" також залишається право повернути свого футболіста.
Зазначимо, що Філіппо стане вже другим носієм цього прізвище у складі Монци, адже нещодавно вона підсилилася мега досвідченим оборонцем на ім'я Андреа.
Нагадаємо, також Монца орендувала Пессіну та Сенсі.