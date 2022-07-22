Італія

Француз може стати черговим новачком "вовків".

Дан-Аксель Загаду — новая ціль Роми на трансферному ринку.

Фабріціо Романо повідомляє, що після трансферу Пауло Дібали "вовки" хочуть підсилити захист та центр поля, їхні пріорітети — француз із Борусії Дортмунд і Жоржиньо Вейналдум із ПСЖ, який точно не проведе у Парижі наступний сезон.

На Загаду претендують багато клубів, проте римляни є найближчими до трансферу, адже встигли провести прямі перемовини з агентами футболіста.

Нагадаємо, сьогодні Рома відзначає 95-річчя.