Француз може стати черговим новачком "вовків".
Бен-Аксель Загаду, Getty Images
22 липня 2022, 13:56
Дан-Аксель Загаду — новая ціль Роми на трансферному ринку.
Фабріціо Романо повідомляє, що після трансферу Пауло Дібали "вовки" хочуть підсилити захист та центр поля, їхні пріорітети — француз із Борусії Дортмунд і Жоржиньо Вейналдум із ПСЖ, який точно не проведе у Парижі наступний сезон.
На Загаду претендують багато клубів, проте римляни є найближчими до трансферу, адже встигли провести прямі перемовини з агентами футболіста.
Нагадаємо, сьогодні Рома відзначає 95-річчя.