Італія

27-річний хорват продовжить кар'єру на батьківщині.

Вінгер туринського Ювентуса Марко П'яца продовжить кар'єру на своїй батьківщині – у Хорватії. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 27-річного хорвата зацікавлене загребське Динамо, яке його виховало і продало в 2016 році за 29,4 мільйона євро.

За цей період футболіст кілька разів віддавався в оренду та встиг пограти за такі клуби, як Фіорентіна, Андерлехт та Дженоа.

Минулого сезону П'яца виступав за Торіно на правах оренди. На його рахунку 26 поєдинків, у яких він забив три м'ячі.

Раніше повідомлялося, що Ювентус готовий відпустити П'яцу у Сампдорію безкоштовно.