Італія

Марко Доменікіні підбив підсумки матчу з "россонері".

Тренер Наполі Марко Доменікіні прокоментував перемогу своєї команди у матчі сьомого туру італійської Серії А проти Мілана (2:1).

"Важкий матч проти чудового Мілана. Після перших двадцяти хвилин нам вдалося налагодити гру, і ситуація на полі покращилась. Команда показала характер і виявила волю до перемоги. Ми дуже задоволені.

Спаллетті? Він задоволений результатом, але хоче більше від деяких гравців.

Ми намагаємося викладатися щонайбільше щотижня. У нас все добре, але є молоді хлопці, і багато новачків", — наводить слова Доменікіні сайт журналіста Джанлуки Ді Марцио.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Мілан — Наполі.