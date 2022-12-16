Франция

Футболіст програє конкуренцію Тео Ернандесу.

Два клуби з Ліги 1 виявили інтерес до лівого крайнього захисника Мілана Фоде Балло-Туре, заявив у своєму Твіттері авторитетний італійський журналіст Ніколо Скіра. Втім, інсайдер не уточнив, про які саме франузькі колективи йде мова.

У нинішньому сезоні 25-річний оборонець провів у складі "россонері" 7 матчів, забив 1 м'яч і отримав 2 жовті картки. На чемпіонаті світу у складі збірної Сенегалу в активі Балло-Туре одна поява на полі.

Відзначимо, що навіть якщо Фоде залишиться у клубі зі "столиці моди", Мілан може виключити його зі складу на плей-офф Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що Мілан хоче продовжити контракт із Жиру.