Італія

Коментар головного тренера "россонері" щодо майбутнього португальця.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі вкотре прокоментував майбутнє одного зі своїх найзірковіших підопічних — Рафаеля Леау.

"Я раджу йому підписати новий контракт і залишитися в Мілані. Я бачу, що Рафа тут дуже щасливий.

Що ж до інтересу Челсі, то Леау знову матиме шанс стати кращим, а він почувається добре у Мілані" — передає слова алленаторе "россонері" відомий італійський інсайдер Фабріціо Романо.

Раніше повідомлялося, що крім Челсі у послугах 23-річного футболіста зацікавлений Реал.

У нинішньому сезоні Рафаель провів у футболці Мілана 20 матчів і забив 7 голів. На Мундіалі у складі збірної Португалії в активі Леау 2 голи у п'яти поєдинках.

