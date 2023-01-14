Італія

Наставник "старої синьйори" поділився своїми думками після гри з Наполі в Серії А.

Головний тренер Ювентуса Массіміліано Аллегрі прокоментував розгромну поразку своєї команди у матчі 18 туру італійської Серії А проти Наполі (1:5).

"Суперник провів хороший матч, а нам не вистачало сил та енергії. Рахунок став 0:2 у найкращий для нас момент у матчі. Це футбол. Такі матчі бувають раз на рік. Нам потрібно оговтатися і відновитися, ще багато матчів попереду.

Здавалося, що ми можемо пропустити гол у будь-який момент гри. Це заслужена поразка, ми пропускали голи в ситуаціях, що легко читаються. Коли в таких матчах припускаєшся помилок, важко не пропустити.

Ми не повинні сипатися, бо виграли вісім матчів поспіль – треба повернутись на цей шлях. Такі вечори трапляються, це трапилося в матчі проти лідера чемпіонату, який заслуговує на те місце, на якому знаходиться.

Як і у всіх негативних ситуаціях, намагатимемося знайти плюси. Цю поразку потрібно прийняти та йти далі”, – наводить слова Аллегрі SportMediaset.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Наполі — Ювентус.